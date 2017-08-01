Появилось видео с моментом смертельной аварии в центре Барнаула

Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото : vk.com/barneos22. Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото : vk.com/barneos22. Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото : vk.com/barneos22. Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото : vk.com/barneos22. Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Ленина, 30 июля 2017. Фото : vk.com/roadpatrol22. ДТП на Ленина, 30 июля 2017. Фото : vk.com/roadpatrol22. ДТП на Ленина, 30 июля 2017. Фото : vk.com/roadpatrol22. ДТП на Ленина, 30 июля 2017. Фото : vk.com/roadpatrol22. ДТП на Ленина, 30 июля 2017. Фото : vk.com/roadpatrol22. ДТП на Ленина, 30 июля 2017. Фото : vk.com/roadpatrol22. ДТП на Ленина, 30 июля 2017. Фото : vk.com/roadpatrol22.

ДТП произошло 30 июля. ГИБДД тогда сообщила, что виноват водитель "Тойты", который "проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Infinity". Однако эту версию подвергли сомнению пользователи соцсетей, который обратили внимание на то, что, судя по фото, Infinity влетел в бок "Тойоте", которая заканчивала маневр на перекрестке. Также пользователи предположили, что водитель Infinity соревновался с другим автомобилем, поэтому ехал с превышением скорости.

На опубликованных кадрах видно, что водитель "Тойота" действительно не смог верно оценить расстояние до двигавшегося по Ленина автомобиля. Однако, судя по видео, Infinity ехал с большим превышением скорости: это видно, даже если сравнивать с тем, как двигались другие автомобили по Ленина. При этом вслед за Infinity промчался еще один автомобиль, что может косвенно подтверждать версию о том, что водители устроили гонки.

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