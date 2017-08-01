Появилось видео с моментом смертельной аварии в центре Барнаула

В паблике Barnaul22 появилось видео, на кадры которого попал момент столкновения автомобилей Toyota Corolla и Infinity Q50 в центре Барнаула. В результате ДТП погибла семейная пара — 42-летний водитель и 37-летняя пассажирка "Тойоты".
ДТП произошло 30 июля. ГИБДД тогда сообщила, что виноват водитель "Тойты", который "проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Infinity". Однако эту версию подвергли сомнению пользователи соцсетей, который обратили внимание на то, что, судя по фото, Infinity влетел в бок "Тойоте", которая заканчивала маневр на перекрестке. Также пользователи предположили, что водитель Infinity соревновался с другим автомобилем, поэтому ехал с превышением скорости.
На опубликованных кадрах видно, что водитель "Тойота" действительно не смог верно оценить расстояние до двигавшегося по Ленина автомобиля. Однако, судя по видео, Infinity ехал с большим превышением скорости: это видно, даже если сравнивать с тем, как двигались другие автомобили по Ленина. При этом вслед за Infinity промчался еще один автомобиль, что может косвенно подтверждать версию о том, что водители устроили гонки.
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