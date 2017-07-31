Появилось видео страшной аварии на Алтае, в которой ВАЗ превратился в груду металла

Напомним, что 29 июля нетрезвый водитель 1982 года рождения, управлявший автомобилем "Ниссан Глория" несся по дороге, обгоняя и задевая попутные машины.

ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 29 июля 2017. Фото : vk.com.

Мужчина не справился с управлением и столкнулся с попутным "Мерседес ML 350", которым управлял водитель 1981 года рождения. После этого "Ниссан" врезался в припаркованный ВАЗ-2115, в котором находился мужчина 1983 года рождения. От удара автомобиль ВАЗ столкнулся с впереди стоящим автомобилем "Тойота Спринтер".

Водителя ВАЗа госпитализировали в местную больницу.

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