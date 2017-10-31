Президентский седан проекта "Кортеж" прошел первые испытания

Длина полноприводного автомобиля составляет 5,5 метра, он оснащен двигателем V8 с турбонадувом, мощность которого составляет 650 лошадиных сил.

Попавший на видео этап испытаний сосредоточен на доводке силового агрегата. "Кортеж" создается на протяжении последних пяти лет по поручению главы государства. В рамках проекта создаются несколько моделей машин представительского класса, в числе которых лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Первая партия автомобилей будет выпущена в ближайшие месяцы, пишет ura.ru.

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