Президентский седан проекта "Кортеж" прошел первые испытания

В России на автополигоне НАМИ провели первые испытания отечественного седана, созданного в рамках проекта "Кортеж", пишет "Ридус".
Длина полноприводного автомобиля составляет 5,5 метра, он оснащен двигателем V8 с турбонадувом, мощность которого составляет 650 лошадиных сил.
Попавший на видео этап испытаний сосредоточен на доводке силового агрегата. "Кортеж" создается на протяжении последних пяти лет по поручению главы государства. В рамках проекта создаются несколько моделей машин представительского класса, в числе которых лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
Первая партия автомобилей будет выпущена в ближайшие месяцы, пишет ura.ru.
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