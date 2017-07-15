Путин заявил, что не позволит задирать цены на бензин

"Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно. Они (цены, - прим. altapress.ru) должны быть экономически обоснованы", — сказал глава РФ.

Путин также отметил вред от искусственного занижения цен. При этом он, однако, добавил, что для отдельных потребителей власти стараются держать их на более низком уровне, сообщает "Газета.ру". В качестве примера он привел сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний.

Также президент объяснил, почему в России, нефтедобывающей стране, растут цены на бензин. "Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый "железный занавес", — сказал глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что низкие цены внутри страны могут привести к вывозу топлива за границу. "Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень", — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что экспортная пошлина на нефть в России вырастет до 80,9 долларов за тонну.

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