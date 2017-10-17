"Путинский" ОНФ запустил конкурс фотографий убитых дорог

На конкурс принимают фотографии, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране: ямы, колдобины, провалившиеся под асфальт машины, нетрадиционный ремонт дорог, проводимый властями или силами жителей. Выбор сюжета ограничивается только воображением участников, подчеркивают организаторы конкурса.

Обязательное условие для конкурсантов — состоять как минимум в одной из трех групп проекта Народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в социальных сетях. Там же можно прочитать о других условиях.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди — граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Фотографии можно размещать до 15 ноября 2017 года включительно. Информация о победителях конкурса появится 30 ноября 2017 г. на страницах в социальных сетях.

Александр Васильев,

координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы:

Цель нашего фотоконкурса — привлечь молодых людей к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения. Проведенные в регионах дорожные рейды Народного фронта показали, что молодые люди проявляют большую заинтересованность к изменению ситуации на дорогах и готовы подключаться к этой работе. Мы рассчитываем, что проведение конкурса позволит реализовать новые форматы работы с молодежью, а также поможет повлиять на развитие социальной активности молодого поколения страны.

Инспекция "Оценим качество дорог" ОНФ побывала в Барнауле 2 августа. Состояние большинства гарантийных дорог у ревизоров не вызвало вопросов. Тем не менее инспекция обнаружила глубокие ямы, которые за три месяца тепла не успели заделать дорожники.

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