Пьяный депутат в Якутии устроил смертельное ДТП

Двух других мужчин врачи госпитализировали с травмами и ушибами. По сообщению местного МВД, пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте.

56-летний Румянцев управлял автомобилем Nissan Patrol. В полиции уточнили, что автомобилист в объяснительной записке указал, что вовремя не заметил пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и дождя.

Согласно медицинского освидетельствования, у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

Дело о ДТП передано в Следственный комитет.

Факт

Пьяный депутат, сбивший пешеходов, был инициатором "закона о трезвости".

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