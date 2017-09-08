Автоновости

Пьяный депутат в Якутии устроил смертельное ДТП

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Сегодня, 15:36.
Автоновости

Депутат Госсобрания Республики Саха Николай Румянцев, находясь за рулем автомобиля, сбил трех человек, один из них скончался на месте до прибытия медиков, сообщает РИА Новости.

Полиция.
Полиция. Фото : 22.мвд.рф.

Двух других мужчин врачи госпитализировали с травмами и ушибами. По сообщению местного МВД, пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте.

56-летний Румянцев управлял автомобилем Nissan Patrol. В полиции уточнили, что автомобилист в объяснительной записке указал, что вовремя не заметил пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и дождя.

Согласно медицинского освидетельствования, у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

Дело о ДТП передано в Следственный комитет.

Факт

Пьяный депутат, сбивший пешеходов, был инициатором "закона о трезвости".

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