Пьяный депутат в Якутии устроил смертельное ДТП

Депутат Госсобрания Республики Саха Николай Румянцев, находясь за рулем автомобиля, сбил трех человек, один из них скончался на месте до прибытия медиков, сообщает РИА Новости.
Двух других мужчин врачи госпитализировали с травмами и ушибами. По сообщению местного МВД, пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте.
56-летний Румянцев управлял автомобилем Nissan Patrol. В полиции уточнили, что автомобилист в объяснительной записке указал, что вовремя не заметил пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и дождя.
Согласно медицинского освидетельствования, у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.
Дело о ДТП передано в Следственный комитет.
Факт
Пьяный депутат, сбивший пешеходов, был инициатором "закона о трезвости".
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