Пьяного барнаульца, сбежавшего с места ДТП, привела обратно жена. Фото : Дорожный патруль. Пьяного барнаульца, сбежавшего с места ДТП, привела обратно жена. Фото : Дорожный патруль. Пьяного барнаульца, сбежавшего с места ДТП, привела обратно жена. Фото : Дорожный патруль. Пьяного барнаульца, сбежавшего с места ДТП, привела обратно жена. Фото : Дорожный патруль.

По факту ДТП было установлено, что водитель Lexus был пьян и не справился с управлением, а при повороте столкнулся с Тойотой. Жертв и пострадавших нет. Однако после ДТП водитель Лексуса заехал на тротуар, закрыл машину и решил скрыться с места аварии. Позже его опознали свидетели. Водителя привела на место ДТП его супруга.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Составлен административный материал.

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