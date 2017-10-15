Пьяного барнаульца, сбежавшего с места ДТП, привела обратно жена

В ночь с 14 на 15 октября в Барнауле на пересечении улиц Попова и Г.Исакова столкнулись Toyota и Lexus. Водитель Lexus сбежал с места аварии, однако жена привела его обратно, сообщает "Дорожный патруль".
По факту ДТП было установлено, что водитель Lexus был пьян и не справился с управлением, а при повороте столкнулся с Тойотой. Жертв и пострадавших нет. Однако после ДТП водитель Лексуса заехал на тротуар, закрыл машину и решил скрыться с места аварии. Позже его опознали свидетели. Водителя привела на место ДТП его супруга.
Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Составлен административный материал.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.