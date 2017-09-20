Qльминация этой осени. Особые цены на Q-модели

Кульминация этой осени в Ауди Центре Барнаул. Только один день мы готовы предложить вам особые цены на автомобили Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7.
Выгода на культовые модели Audi до 482 000 рублей. И это еще не предел. Мы готовы к диалогу.
Ждем вас 22 сентября в Ауди Центре Барнаул по адресу: Павловский тракт 164. Работаем до последнего клиента.
Организатор акции ООО "АЦ Барнаул". Акция действительна 22 сентября 2017 года. Подробные условия на сайте www.audi-barnaul.ru
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
На правах рекламы
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.