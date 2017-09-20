Автоновости

Qльминация этой осени. Особые цены на Q-модели

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Сегодня, 09:30.
Автоновости

Кульминация этой осени в Ауди Центре Барнаул. Только один день мы готовы предложить вам особые цены на автомобили Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7.

Особые цены на автомобили Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7.
Особые цены на автомобили Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7. Иллюстрация : архив Ауди Центра Барнаул.

Выгода на культовые модели Audi до 482 000 рублей. И это еще не предел. Мы готовы к диалогу.

Ждем вас 22 сентября в Ауди Центре Барнаул по адресу: Павловский тракт 164. Работаем до последнего клиента.

Организатор акции ООО "АЦ Барнаул". Акция действительна 22 сентября 2017 года. Подробные условия на сайте www.audi-barnaul.ru

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