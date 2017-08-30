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Рабочие расширяют проезжую часть к новому малаховскому кольцу в Барнауле

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Сегодня, 14:41.
Фоторепортажи

Рабочие расширяют проезжую часть для нового кольца на участке ул. Власихинская в районе подъезда к перекрестку. Сейчас на месте выкладывают выравнивающий слой асфальта. На участке работают более 20 рабочих и 8 единиц техники, сообщает мэрия.

Работы ведутся без перекрытия движения транспорта.

Не месте строительства кольца обустраивают ливневку, переделывают напорную канализации и теплотрассу, устанавливают защиту для газопровода.

Новое кольцо должно увеличить пропускную способность перекрестка. Его появление также снизит аварийность на участке за счет уменьшения транспортного потока и обустройства островков безопасности для пешеходов. Кольцо позволит водителям нормально проезжать к "Ашану".

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