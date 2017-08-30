Рабочие расширяют проезжую часть к новому малаховскому кольцу в Барнауле

Рабочие расширяют проезжую часть для нового кольца на участке ул. Власихинская в районе подъезда к перекрестку. Сейчас на месте выкладывают выравнивающий слой асфальта. На участке работают более 20 рабочих и 8 единиц техники, сообщает мэрия.
Работы ведутся без перекрытия движения транспорта.
Не месте строительства кольца обустраивают ливневку, переделывают напорную канализации и теплотрассу, устанавливают защиту для газопровода.
Новое кольцо должно увеличить пропускную способность перекрестка. Его появление также снизит аварийность на участке за счет уменьшения транспортного потока и обустройства островков безопасности для пешеходов. Кольцо позволит водителям нормально проезжать к "Ашану".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.