Рабочие расширяют проезжую часть к новому малаховскому кольцу в Барнауле

Расширение дороги к третьему малаховскому кольцу. Фото : barnaul.org. Расширение дороги к третьему малаховскому кольцу. Фото : barnaul.org. Расширение дороги к третьему малаховскому кольцу. Фото : barnaul.org. Расширение дороги к третьему малаховскому кольцу. Фото : barnaul.org.

Работы ведутся без перекрытия движения транспорта.

Не месте строительства кольца обустраивают ливневку, переделывают напорную канализации и теплотрассу, устанавливают защиту для газопровода.

Новое кольцо должно увеличить пропускную способность перекрестка. Его появление также снизит аварийность на участке за счет уменьшения транспортного потока и обустройства островков безопасности для пешеходов. Кольцо позволит водителям нормально проезжать к "Ашану".

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