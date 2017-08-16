Разбор. Как инвалиду получить скидку на ОСАГО в Алтайском крае

Часть инвалидов имеют право на компенсацию 50% от стоимости полиса ОСАГО. Часто такие автомобилисты ждут, что им сделают скидку в страховой компании, но страховщики не обязаны предоставлять такие льготы.
Деньги на компенсации выделяют из федерального бюджета. В виде субвенций их перечисляют в региональные бюджеты. Местные власти должны выплачивать компенсации (скидки) по уже заключенным договорам ОСАГО.
Компенсацию назначают и выплачивают управления соцзащиты по месту жительства инвалида. За получением скидки граждане могут обратиться и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, имеющим транспортные средства и медицинские показания к их использованию.
- справка о наличии медицинских показаний для обеспечения транспортным средством
- копия индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида или ребенка-инвалида с указанием медицинских показаний для обеспечения транспортным средством.
Нет, помимо него в договор могут быть вписаны еще два водителя. Они могут быть не инвалидами.
В течение 15 дней с даты подачи заявления или со дня, когда инвалид отправил документы по почте.
Пока действуют медицинские показания для обеспечения транспортным средством. То есть инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут обращаться за компенсацией каждый раз, когда оформляют новый полис ОСАГО.
Источники: Российский союз автостраховщиков и сайт Министерства труда и социальной защиты Алтайского края.
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