Автоновости

Разбор. Как инвалиду получить скидку на ОСАГО в Алтайском крае

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Сегодня, 12:10.
Автоновости

Часть инвалидов имеют право на компенсацию 50% от стоимости полиса ОСАГО. Часто такие автомобилисты ждут, что им сделают скидку в страховой компании, но страховщики не обязаны предоставлять такие льготы. 

Опознавательный знак "Инвалид".
Опознавательный знак "Инвалид" .Фото : из открытых источников.
1 Кто же должен дать скидку?

Деньги на компенсации выделяют из федерального бюджета. В виде субвенций их перечисляют в региональные бюджеты. Местные власти должны выплачивать компенсации (скидки) по уже заключенным договорам ОСАГО.

Компенсацию назначают и выплачивают управления соцзащиты по месту жительства инвалида. За получением скидки граждане могут обратиться и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

2 Кто может получить скидку?

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, имеющим транспортные средства и медицинские показания к их использованию.

3 Что нужно, чтобы получить скидку?
  • справка о наличии медицинских показаний для обеспечения транспортным средством
  • копия индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида или ребенка-инвалида с указанием медицинских показаний для обеспечения транспортным средством.
4 В полис может быть вписан только инвалид?

Нет, помимо него в договор могут быть вписаны еще два водителя. Они могут быть не инвалидами.

5 Как долго чиновники решают, дать скидку или нет?

В течение 15 дней с даты подачи заявления или со дня, когда инвалид отправил документы по почте.

Сколько раз можно получить скидку?

Пока действуют медицинские показания для обеспечения транспортным средством. То есть инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут обращаться за компенсацией каждый раз, когда оформляют новый полис ОСАГО.

Источники: Российский союз автостраховщиков и сайт Министерства труда и социальной защиты Алтайского края.

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