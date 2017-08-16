Разбор. Как инвалиду получить скидку на ОСАГО в Алтайском крае

1 Кто же должен дать скидку?

Деньги на компенсации выделяют из федерального бюджета. В виде субвенций их перечисляют в региональные бюджеты. Местные власти должны выплачивать компенсации (скидки) по уже заключенным договорам ОСАГО.

Компенсацию назначают и выплачивают управления соцзащиты по месту жительства инвалида. За получением скидки граждане могут обратиться и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.