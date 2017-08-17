Renault увеличила цены на все модели

Компания Renault переписала ценники на весь модельный ряд, представленный на российском рынке. Цены выросли на 4–50 тыс. рублей. Об этом сообщает журнал "За рулем".
По данным издания, все модицикации седанаLogan прибавили в цене 20 тыс. рублей. Теперь минимальная стоимость бюджетника — полмиллиона рублей, а за топовую версию нужно отдать 730 тыс. рублей.
Хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway подорожали на 10 тыс. рублей. Базовая версия первого отныне также стоит 500 тыс. рублей, приподнятного варианта — 650 тыс. рублей.
Кроссоверы Renault Duster и Kaptur подорожали во всех комплектациях, кроме базовых. Duster -на 4–10 тыс. руб. Базовая модификация по-прежнему предлагается за 640 тыс. рублей. Все версииRenault Kaptur, за исключением базового варианта за880 тыс. рублей подорожали на 15 тысяч.
Значительнее всего (на 50 тыс. рублей) прибавил в цене флагманский кроссовер Koleos, Кроссовер подорожал на 50 тыс. руб. Эта модель предлагается всего в двух комплектациях и теперь стоит минимум 1,750 млн рублей.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.