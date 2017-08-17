Автоновости

Renault увеличила цены на все модели

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Сегодня, 10:32.
Автоновости

Компания Renault переписала ценники на весь модельный ряд, представленный на российском рынке. Цены выросли на 4–50 тыс. рублей. Об этом сообщает журнал "За рулем".

Renault Kaptur в Барнауле.
Renault Kaptur в Барнауле .Фото : altapress.ru.

По данным издания, все модицикации седанаLogan прибавили в цене 20 тыс. рублей. Теперь минимальная стоимость бюджетника — полмиллиона рублей, а за топовую версию нужно отдать 730 тыс. рублей.

Хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway подорожали на 10 тыс. рублей. Базовая версия первого отныне также стоит 500 тыс. рублей, приподнятного варианта — 650 тыс. рублей.

Кроссоверы Renault Duster и Kaptur подорожали во всех комплектациях, кроме базовых. Duster -на 4–10 тыс. руб. Базовая модификация по-прежнему предлагается за 640 тыс. рублей. Все версииRenault Kaptur, за исключением базового варианта за880 тыс. рублей подорожали на 15 тысяч.

Значительнее всего (на 50 тыс. рублей) прибавил в цене флагманский кроссовер Koleos, Кроссовер подорожал на 50 тыс. руб. Эта модель предлагается всего в двух комплектациях и теперь стоит минимум 1,750 млн рублей.

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