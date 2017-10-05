Россия не вошла в топ-100 стран по качеству дорог

В общей сложности в список включены 137 стран. Ещё хуже, чем в РФ, эксперты признали дороги в Казахстане, Венесуэле, Румынии, Киргизии, Молдавии и Украине.

При этом по качеству дорог Россию опережает в том числе ряд стран Африки — Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда и другие; а также Южной Америки — Перу, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Бразилия и иные.

Напомним также, что в конце сентября эксперты "Дорожной инспекции" Общероссийского народного фронта опубликовали свой рейтинг качества дорог в российских городах. Бийск в нем занял 15 место, а Барнаул — 31-е.

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