Россия не вошла в топ-100 стран по качеству дорог

Россия заняла 114 место в рейтинге Global Competitiveness Index по качеству дорог. Список опубликовали эксперты Всемирного экономического форума, передают "Колеса".
В общей сложности в список включены 137 стран. Ещё хуже, чем в РФ, эксперты признали дороги в Казахстане, Венесуэле, Румынии, Киргизии, Молдавии и Украине.
При этом по качеству дорог Россию опережает в том числе ряд стран Африки — Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда и другие; а также Южной Америки — Перу, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Бразилия и иные.
Напомним также, что в конце сентября эксперты "Дорожной инспекции" Общероссийского народного фронта опубликовали свой рейтинг качества дорог в российских городах. Бийск в нем занял 15 место, а Барнаул — 31-е.
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