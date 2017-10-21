Россияне купили новых автомобилей на 1,4 трлн рублей

Выручка от продажи новых машин в России выросла на 13%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на агентство "Автостат". Всего с января по сентябрь 2017 года в стране было продано автомобилей на сумму 1,4 трлн рублей.
За обозначенный период в России было продано 1 млн 47 тыс. 200 машин. Таким образом продажи в штуках выросли на 10,7% относительно аналогичного периода 2016 года. Тогда было продано 945,6 тыс. автомобилей.
При этом средневзвешенная цена машин выросла на 2,3% до 1,31 млн рублей. Согласно прогнозу, который дают специалисты компании, в 2017 года в России может быть продано автомобилей на сумму около 2 трлн рублей.
Ранее агентство "Автостат" сообщало, что за 9 месяцев 2017 года в России с конвейеров заводов сошло 977 тыс. легковых машин, что на 21,4% больше, чем за 9 месяцев 2016-го. В сентябре 2017 года российские автопредприятия выпустили 126 тыс. легковых автомобилей (рост — 21,9%).
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.