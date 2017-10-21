Россияне купили новых автомобилей на 1,4 трлн рублей

За обозначенный период в России было продано 1 млн 47 тыс. 200 машин. Таким образом продажи в штуках выросли на 10,7% относительно аналогичного периода 2016 года. Тогда было продано 945,6 тыс. автомобилей.

При этом средневзвешенная цена машин выросла на 2,3% до 1,31 млн рублей. Согласно прогнозу, который дают специалисты компании, в 2017 года в России может быть продано автомобилей на сумму около 2 трлн рублей.

Ранее агентство "Автостат" сообщало, что за 9 месяцев 2017 года в России с конвейеров заводов сошло 977 тыс. легковых машин, что на 21,4% больше, чем за 9 месяцев 2016-го. В сентябре 2017 года российские автопредприятия выпустили 126 тыс. легковых автомобилей (рост — 21,9%).

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