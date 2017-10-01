Российские студенты создали первый кабриолет на основе Lada и назвали его "Крым"

Аспиранты и студенты МГТУ имени Баумана закончили создание первого российского автомобиля с откидной крышей - родстера "Крым", сообщает НТВ.
Дмитрий Онищенко, доктор технических наук, профессор кафедры поршневых двигателей МГТУ им. Баумана, рассказал, что на 70% автомобиль состоит из компонентов "Лады Калина".
Дмитрий Онищенко,
доктор технических наук, профессор кафедры поршневых двигателей МГТУ им. Баумана:
Но несущая система и дизайн — наши разработки. Это не просто машина, это настоящий научный проект. Для наших аспирантов это способ реализовать свои мечты. Я вспомнил себя в их годы, предложил идею.
Родстер "Крым" — яркий заднеприводный автомобиль с откидным верхом. Сзади расположен обычный двигатель 1,6 литра, 106 лошадей. Разгон до 100 км/ч — за 8,5 секунды. Багажник находится спереди, но туда даже чемодан не войдет — все полезное пространство съел радиатор.
Крыша сделана из брезента на металлическом каркасе. Кожаные кресла, стильный салон. Машина получилась резвая, ведь это спорткар, хоть и начального уровня. На полигоне родстер разгоняли до 200 км/ч.
В поездке на дальние расстояния конструкторы выявили в автомобиле несколько недочетов. Пока это только первый прототип. Необходимо пройти комплекс испытаний.
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