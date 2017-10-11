Российские туристы попали в ДТП в Тунисе

Россияне ехали на одном автомобиле — внедорожнике, который столкнулся на проезжей части с другим автомобилем, где за рулем сидела гражданка Туниса. Пять туристов из России пострадали и были доставлены в больницу, однако двое впоследствии отказались от госпитализации и покинули медицинское учреждение, пишет polit.ru.

"Остальные в настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением врачей указанного медицинского учреждения", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Тунисе Алексея Рогалева. По его словам, угрозы жизни оставшихся в больнице туристов нет.

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