Российские туристы попали в ДТП в Тунисе

Российские граждане получили травмы различной тяжести и госпитализированы с места ДТП на востоке Туниса, сообщает РБК со ссылкой на местную радиостанцию Mosaique FM.
Россияне ехали на одном автомобиле — внедорожнике, который столкнулся на проезжей части с другим автомобилем, где за рулем сидела гражданка Туниса. Пять туристов из России пострадали и были доставлены в больницу, однако двое впоследствии отказались от госпитализации и покинули медицинское учреждение, пишет polit.ru.
"Остальные в настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением врачей указанного медицинского учреждения", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Тунисе Алексея Рогалева. По его словам, угрозы жизни оставшихся в больнице туристов нет.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.