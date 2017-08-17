Российские заводы стали выпускать больше автомобилей и автобусов

За семь месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 740 тыс. легковых автомобилей. Это на 20,5% больше, чем в январе-июле 2016 года. Такие данные приводит Росстат.
Аналитическое агентство "Автостат" отмечает, этот рост произошел несмотря на то, что в июле свои конвейеры на время летних каникул останавливали российские заводы "ПСМА Рус", Hyundai, Volkswagen, Ford, Nissan, УАЗ, а также АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ и Ижевский автозавод.
Производство грузовых автомобилей в январе-июле превысило 79 тыс. единиц. Это на 12% больше, чем годом ранее. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 10,6 тыс. грузовиков – это на 9,7% меньше, чем годом ранее.
Выпуск автобусов в России за семь месяцев 2017 года увеличился на 19% до 13,1 тыс. единиц. При этом в июле автобусные заводы выпустили всего 1,1 тыс. машин (-39%).
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