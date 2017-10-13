Автоновости

Российский инженер в Германии разработал внедорожник с вековой гарантией

Сегодня, 09:43.
Автоновости

Проживающий в Германии инженер Юрий Постников создал компанию Partisan Motors. Она будет выпускать внедорожники с угловатым дизайном. Как заявляет создатель авто, он готов дать гарантию 100 лет на свои машины, пишет "За рулем".

Partisan.
Partisan. Фото : www.zr.ru.

Прототип военного внедорожника Partisan длиной 4,7 метра не имеет бамперов, крыши, боковых стекол и даже дверных ручек. В салоне можно четыре посадочных места и панель приборов в виде тумбочки. О климатической системе ничего не сообщается.

Partisan Motors намерена производить и гражданские версии своих внедорожников, позиционируя их как "лучшие машины для худших дорог в мире". Предполагается установка в том числе гибридных и электрических силовых установок.

Постников намерен привлекать потребителей феноменальной 100-летней гарантией. Предполагается, что автомобиль настолько прост, что в нем нечему ломаться.

"Непонятно только, как фирма Постникова, базирующаяся в Германии, собирается сертифицировать свои автомобили — очевидно, что с точки зрения безопасности Partisan далек от современных стандартов", отмечает издание.

В сентябре Юрий Постников стал известен автомобильному сообществу после того, как обвинил "Группу ГАЗ" в плагиате дизайна грузовика ГАЗ Вепрь Next. На ГАЗе, в свою очередь, не исключили подачу иска к Постникову о защите чести и достоинства.

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