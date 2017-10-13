Российский инженер в Германии разработал внедорожник с вековой гарантией

Проживающий в Германии инженер Юрий Постников создал компанию Partisan Motors. Она будет выпускать внедорожники с угловатым дизайном. Как заявляет создатель авто, он готов дать гарантию 100 лет на свои машины, пишет "За рулем".
Прототип военного внедорожника Partisan длиной 4,7 метра не имеет бамперов, крыши, боковых стекол и даже дверных ручек. В салоне можно четыре посадочных места и панель приборов в виде тумбочки. О климатической системе ничего не сообщается.
Partisan Motors намерена производить и гражданские версии своих внедорожников, позиционируя их как "лучшие машины для худших дорог в мире". Предполагается установка в том числе гибридных и электрических силовых установок.
Постников намерен привлекать потребителей феноменальной 100-летней гарантией. Предполагается, что автомобиль настолько прост, что в нем нечему ломаться.
"Непонятно только, как фирма Постникова, базирующаяся в Германии, собирается сертифицировать свои автомобили — очевидно, что с точки зрения безопасности Partisan далек от современных стандартов", отмечает издание.
В сентябре Юрий Постников стал известен автомобильному сообществу после того, как обвинил "Группу ГАЗ" в плагиате дизайна грузовика ГАЗ Вепрь Next. На ГАЗе, в свою очередь, не исключили подачу иска к Постникову о защите чести и достоинства.
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