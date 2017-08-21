Российскому туристу в Таиланде грозит 10 лет тюрьмы за опасное вождение

Турист из России обвинен в опасном вождении после ДТП в Таиланде. В аварии погибли двое граждан Германии, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 20 августа вечером на острове Самуи. Немецкие туристы на мотоцикле совершали обгон на двухполосной дороге и столкнулись со встречным автомобилем, которым управлял 46-летний россиянин.
В полиции острова сообщили, что обвинения в опасном вождении, повлекшем гибель человека, предъявлены водителю из России. В посольстве РФ в Таиланде агентству ТАСС сообщили, что пока не получали информацию о данном инциденте.
Другие обстоятельства ДТП не приводятся, пишет bfm.ru.
Факт
По местному законодательству за данное преступление россиянину грозит до 10 лет лишения свободы и/или штраф в размере свыше 6 тыс. долларов.
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