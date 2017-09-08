Росстандарт сообщил об опасных колесных дисках в автомагазинах страны

Целый ряд продающихся в России алюминиевых колесных дисков не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Их эксплуатация может быть опасной для жизни и здоровья участников дорожного движения, сообщает Росстандарт.
Испытаний в независимой аккредитованной лаборатории "ИЛКА-МАДИ" не прошли следующие диски:
- Nitro Y355 (артикул 9276n), типоразмер 15х6,5J - не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины);
- MEGA WHEEL CR-09 GM (артикул 9166471), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины обода, отделение обода от диска);
- Legeartis Concept-RN505 REP (артикул 9124746), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);
- Legeartis Concept-GM510 REP (артикул 9124599), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);
- NZ Wheels NZ SH 670 (артикул 9129592), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (закраина отделяется от обода);
- YST wheels YST X-25 (артикул 9161922), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);
- CROSS STREET CR-08 (артикул 9131836), типоразмер 16х6,5J, - не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (трещина в закраине);
- CROSS STREET CR-05 (артикул 9131715), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода);
- ALCASTA M20 (артикул 9123491), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода);
- MEGAMI MGM-3 (артикул 9189544), типоразмер 15х6,0J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины).
Росстандарт выписал предписание остановить продажу этих дисков. За невыполнение этого требования продавцам грозит штраф до полумиллиона рублей.
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