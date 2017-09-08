Росстандарт сообщил об опасных колесных дисках в автомагазинах страны

Целый ряд продающихся в России алюминиевых колесных дисков не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Их эксплуатация может быть опасной для жизни и здоровья участников дорожного движения, сообщает Росстандарт.

Испытаний в независимой аккредитованной лаборатории "ИЛКА-МАДИ" не прошли следующие диски: Nitro Y355 (артикул 9276n), типоразмер 15х6,5J - не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины);

MEGA WHEEL CR-09 GM (артикул 9166471), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины обода, отделение обода от диска);

Legeartis Concept-RN505 REP (артикул 9124746), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);

Legeartis Concept-GM510 REP (артикул 9124599), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);

NZ Wheels NZ SH 670 (артикул 9129592), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (закраина отделяется от обода);

YST wheels YST X-25 (артикул 9161922), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);

CROSS STREET CR-08 (артикул 9131836), типоразмер 16х6,5J, - не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (трещина в закраине);

CROSS STREET CR-05 (артикул 9131715), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода);

ALCASTA M20 (артикул 9123491), типоразмер 16х6,5J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода);

MEGAMI MGM-3 (артикул 9189544), типоразмер 15х6,0J, – не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины). Росстандарт выписал предписание остановить продажу этих дисков. За невыполнение этого требования продавцам грозит штраф до полумиллиона рублей. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.