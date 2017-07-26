С 1 августа в Барнауле закроют автобусный маршрут в поселок Южный

С 1 августа прекращает свою работу автобусный маршрут №28 "пл. Спартака — пос. Южный". Это связано с отсутствием устойчивого пассажиропотока, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Чтобы сохранить транспортное обслуживание населения поселка, с 1 августа автобус №109оп будет заезжать в Южный. Схема маршрута будет выглядеть так: …Змеиногорский тракт — ул.Белинского — ул.Мусорского — ул.Белинского — пр-кт Дзержинского — ул.Центральная, далее — по маршруту. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.