С 1 августа в Барнауле закроют автобусный маршрут в поселок Южный

С 1 августа прекращает свою работу автобусный маршрут №28 "пл. Спартака — пос. Южный". Это связано с отсутствием устойчивого пассажиропотока, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Чтобы сохранить транспортное обслуживание населения поселка, с 1 августа автобус №109оп будет заезжать в Южный. Схема маршрута будет выглядеть так: …Змеиногорский тракт — ул.Белинского — ул.Мусорского — ул.Белинского — пр-кт Дзержинского — ул.Центральная, далее — по маршруту.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.