Автоновости

Самая изощрённая автомобильная месть

83
Сегодня, 06:45.
Автоновости

Взаимоотношения между людьми - тонкая вещь. Никто не знает где эта грань, которую не стоит переступать. Эти автовладельцы кого-то обидели, и кара мести настигла их сполна.

Источник

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus