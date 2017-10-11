Самая популярная иномарка в России получит "внедорожную" версию

X-Line от обычного хэтчбека Rio отличают декоративные накладки на переднем и заднем бамперах, новые диски R16, расширители колесных арок, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше, а решетка радиатора новинки получила отделку хромом и черным глянцем дорожный просвет увеличили до 17 см. Вместе с этим инженеры адаптировали настройки подвески.

Автомобиль будут выпускать в Санкт-Петербурге. Он получит такой же набор опций, как и четвертое поколение седана Rio, продажи которого стартовали 1 августа 2017 года. Новинка будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей – 1,4 литра (100 л. с.) или 1,6 литра (123 л. с.) в сочетании с 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями.

KIA Rio X-Line – первая модель в новой линейке кросс-версий популярных моделей. В первом полугодии на российском рынке должна появиться псевдокроссоверная версия Picanto.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2017 года KIA Rio стал самым продаваемым легковым автомобилем в России.

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