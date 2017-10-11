Самая популярная иномарка в России получит "внедорожную" версию

KIA опубликовала первые изображения новой модели для российского рынка – кросс-хэтчбека Rio X-Line. Продажи новинки начнутся в ноябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
X-Line от обычного хэтчбека Rio отличают декоративные накладки на переднем и заднем бамперах, новые диски R16, расширители колесных арок, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше, а решетка радиатора новинки получила отделку хромом и черным глянцем дорожный просвет увеличили до 17 см. Вместе с этим инженеры адаптировали настройки подвески.
Автомобиль будут выпускать в Санкт-Петербурге. Он получит такой же набор опций, как и четвертое поколение седана Rio, продажи которого стартовали 1 августа 2017 года. Новинка будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей – 1,4 литра (100 л. с.) или 1,6 литра (123 л. с.) в сочетании с 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями.
KIA Rio X-Line – первая модель в новой линейке кросс-версий популярных моделей. В первом полугодии на российском рынке должна появиться псевдокроссоверная версия Picanto.
Напомним, по итогам девяти месяцев 2017 года KIA Rio стал самым продаваемым легковым автомобилем в России.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.