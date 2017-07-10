Шотландцы из виски сделали автомобильное топливо

Компания Celtic Renewables Ltd из университета Эдинбурга создала биотопливо под названием биобутанол. Оно должно заменить бензин и дизель. При этом никаких изменений в двигателе для езды на этом топливе делать не нужно, передает "Популярная механика".
Топливо делают из остатков производства виски. Это отработанные зерна ячменя и отходы, оставшихся после затирания солода, смешанных с остатками дистилляции. Сами по себе они бесполезны.
Мартин Тангни,
основатель Celtic Renewables:
Мы использовали совершенно традиционный процесс ферментации под названием ABE, и в результате получили из отходов биобутанол. И оно может прямо заменить бензин. Впервые в истории машина проехала на биотопливе, созданном из отходов, оставшихся после производства виски.
Репортер BBC Scotland проехала на машине с биобутанолом и не заметила никакой заметной разницы между висковым топливом и бензином.
По предварительным оценкам виски-биотопливо имеет глобальный потенциал и может создать в Шотландии промышленность, годовой доход которой будет превышать 100 миллионов фунтов в год.
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