Сибирячка разобрала и собрала машину, чтобы обмануть приставов

По информации ведомства, женщина занимала деньги у знакомых и не возвращала их. Более того: некоторых приятелей она уговорила стать поручителями при оформлении кредитов, после чего тем пришлось рассчитываться за нее. Приставы пытаются взыскать с должницы полмиллиона рублей.

Чтобы приставы не забрали в счет долга автомобиль, томичка разобрала свой Peugeot 2007 года выпуска. Сначала ее план сработал: арест наложили только на металлолом стоимостью 30 тыс. рублей.

Позже должница выкупила разобранную машину, собрала ее и продолжила ездить на ней. Но приставы вскоре узнали об этом и изъяли автомобиль.

Женщина подала в суд, но там встали на сторону приставов. Автомобиль готовят к оценке. Его продадут, а вырученные деньги отдадут кредиторам автоледи.

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