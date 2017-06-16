Сибирячка разобрала и собрала машину, чтобы обмануть приставов

В Томской области женщина попыталась обмануть судебных приставов, разобрав свой автомобиль на запчасти. Потом она собрала машину назад и ездила на ней. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по региону.
По информации ведомства, женщина занимала деньги у знакомых и не возвращала их. Более того: некоторых приятелей она уговорила стать поручителями при оформлении кредитов, после чего тем пришлось рассчитываться за нее. Приставы пытаются взыскать с должницы полмиллиона рублей.
Чтобы приставы не забрали в счет долга автомобиль, томичка разобрала свой Peugeot 2007 года выпуска. Сначала ее план сработал: арест наложили только на металлолом стоимостью 30 тыс. рублей.
Позже должница выкупила разобранную машину, собрала ее и продолжила ездить на ней. Но приставы вскоре узнали об этом и изъяли автомобиль.
Женщина подала в суд, но там встали на сторону приставов. Автомобиль готовят к оценке. Его продадут, а вырученные деньги отдадут кредиторам автоледи.
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