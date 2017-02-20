Сидите дома: ГИБДД закрыла два выезда из Барнаула

В Барнауле закрыли два выезда из города: по трассе А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" и в направлении "Барнаул — Павловск".
Напомним, 20 февраля в Алтайском крае ограничили движение по нескольким участкам автодорог. На трассах бушует метель, сильный боковой ветер — порывы достигает 27 м/с. Непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 23 февраля. Действует штормпрогноз.
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