Сын главы Минфина Силуанова попал в аварию

18-летний молодой человек двигался на своем мотоцикле по улице Жебрунова (Сокольники) и столкнулся с Opel. "По предварительной информации, автомобиль не уступил мотоциклисту при повороте дорогу. Удар был не очень сильным. Однако молодой человек упал с мотоцикла", — отметил источник издания.

Силуанов с сотрясением головного мозга был доставлен в одну из московских больниц. Его жизнь находится вне опасности.

В ГИБДД информацию об аварии комментировать отказались, пишет Lenta.ru.

"Мы не можем комментировать данное ДТП. Это не наше решение, но никаких комментариев дать не могу", — заявил дежурный пресс-службы ГИБДД Москвы.

Авария произошла 3 сентября, пишет znak.com.



Согласно декларации о доходах членов правительства, Антон Силуанов владеет мотоциклами BMW k 1600 GTL и Harley-Davidson FLSTC 103 АNV, уточняет РБК.

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