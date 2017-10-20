Снова по кустам

Иван Кузьмин, редактор auto.altapress.ru

Начну с главного. Инспекторы вновь получат право останавливать машины для проверки документов в любом месте, а не только на стационарных постах. Пока действовало такое ограничение, можно было сколь угодно кататься по городу хоть без прав и знать, что, если ты не нарушил ПДД и в этот день нет никакого рейда, ты не попадешься. Знаю, что есть барнаульцы, которые этим пользовались и даже садились за руль пьяными.

Также, уверен, запрет останавливать "без причины" вне постов в какой-то мере способствовал тому, что так много водителей отказались покупать полисы ОСАГО (по оценке Российского союза автостраховщиков, "экономных" автомобилистов в стране аж шесть миллионов).

Надеюсь, когда инспекторы начнут тормозить "случайные" машины в любой точке города, самоуверенных нарушителей на дорогах поубавится.

Кстати, по поводу того, как гаишник может организовать "засаду", в регламенте есть очевидные противоречия. С одной стороны, говорится: "Патрульная машина должна быть всегда отчетливо видна издалека всем участникам дорожного движения". Но далее: "Если ведется фото- и видеофиксация нарушений, а также на аварийных участках дорог автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью". Например, в кустах.

Некоторые пункты регламента кажутся странными: инспекторы смогут проверять документы не только у водителей, но и у всех людей в салоне. А если у пассажира не окажется паспорта? И еще: регламент разрешает сотрудникам ДПС попросить также "документы на право пользования машиной" — то есть ставшую архаикой доверенность. О том, что ее надо снова возить с собой, водителям не сообщали. Скорее всего, оба пункта не будут работать. Но тогда зачем было писать их и создавать почву для конфликтных ситуаций?

В "Федерации автовладельцев России" (ФАР) обратили внимание на еще один аспект, который может привести к злоупотреблениям со стороны сотрудников ГИБДД. Они указывают: в финальной версии документа исчезла норма, которая предписывала инспекторам не мешать водителю снимать происходящее на видео. "Это лишит водителя возможности доказать невиновность своей видеозаписью в случае, если видеозапись, проведенная сотрудником полиции, удалится или придет в негодность", – говорят общественники.

По данным мониторинга ФАР, на практике сотрудники полиции нередко запрещают гражданам снимать видео. Ослушавшихся потом даже судят за неповиновение требованиям сотрудника. Хотя Закон "О полиции" не запрещает снимать правоохранителей на камеру. Авторы регламента могли бы разрешить и эту проблему, но не сделали этого.

Зато теперь сотрудники ГИБДД будут уведомлять участников ДТП о времени и месте рассмотрения дела с помощью sms и возвращать автомобилиста к машине, если он прошел проверку на алкоголь в лаборатории и оказался трезвым. Вот за это спасибо.

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