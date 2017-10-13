Стала известна схема организации платной парковки у барнаульского вокзала

Схема обустройства платной парковки у вокзала в Барнауле. Фото : altapress.ru. Схема обустройства платной парковки у вокзала в Барнауле. Фото : altapress.ru. Схема обустройства платной парковки у вокзала в Барнауле. Фото : altapress.ru. Схема обустройства платной парковки у вокзала в Барнауле. Фото : altapress.ru.

Также из изображений следует, что от остановки общественного транспорта обустроят тротуар до вокзала. Пешеходная дорожка будет пересекать парковку. В этом месте на площадке нарисуют "зебру" и оставят разрыв в ограждениях.

Со стороны вокзала останется небольшое незанятое пространство. Это необходимо по антитеррористическому законодательству. Рядом с ним расположены 15 мест для инвалидов.

Напомним, парковка заработает 25 октября. В первый месяц она будет бесплатной. С 25 ноября стоимость одного часа, по предварительным данным, составит 50 рублей. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. Полностью от оплаты освободят инвалидов и водителей авто экстренных служб.

Парковка на 150 мест будет работать в круглосуточном режиме. Ее оборудуют шлагбаумами, терминалами оплаты для наличного и безналичного расчета, въездными и выездными стойками, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт, светофором, табло, указывающим на наличие свободных мест, а также камерами видеонаблюдения.

Оператором парковки на Привокзальной площади станет муниципальный "Автодорстрой". От услуг частных инвесторов решили отказаться, так как им нужна быстрая окупаемость, а это возможно либо при масштабном внедрении платных парковок, либо при высокой стоимости размещения. "Бюджетное учреждение более управляемое и подконтрольное городу, чем частный инвестор", — сообщили altapress.ru в мэрии.

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