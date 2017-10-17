Стали ли безопаснее дороги Барнаула после масштабного ремонта

Также Дорош рассказал, что в Барнауле на 10% снизилось число аварий, которые произошли в том числе из-за неудовлетворительного состояния дорог. Это лучшая динамика в крае: в целом по региону снижение составило 4%.

В 2017 году на 31 улице Барнаула полностью заменили асфальт по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". По условиям программы, в течение двух лет (2017 и 2018 годов) местные власти должны вдвое снизить число очагов аварийности — мест, где в течение года произошло пять и более ДТП с пострадавшими. По итогам 2016 года их было 60, а в 2018 должно стать 30.

Если это удастся сделать, барнаульская агломерация (краевая столица плюс пригородные трассы в радиусе 50 км) продолжит получать федеральное финансирование до 2025 года. На эти деньги можно будет заниматься крупными инфраструктурными объектами. Например, расширить путепровод у Нового рынка или реконструировать коммунальный (старый) мост. В 2017 и 2018 годы деньги предписано вкладывать только в некапиталоёмкие работы.

Показатель в 42 очага аварийности — не окончательный. Очевидно, что к концу года он вырастет — "дни жестянщика" еще впереди. Власти признают: добиться двукратного снижения числа аварийных очагов всего за два года непросто: чем лучше дороги, тем быстрее по ним ездят. Чтобы заставить водителей не нарушать правила, в Барнауле развивают сеть камер фото- и видеофиксации нарушений. В 2017 году уже установили восемь таких приборов. До конца года должны заработать еще семь.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил создать общественное движение, которое бы пропагандировало соблюдение ПДД.

Факт

За 2017 год доля дорог Барнаула в нормативном состоянии увеличилась с 44% до 54%. В общей сложности дорожники отремонтировали 117 км дорог.

Справка

В 2017 году на работы по программе "Безопасные и качественные дороги" барнаульская агломерация получила из федерального бюджета 637,5 млн. рублей. Еще столько же добавили из краевого и городского бюджетов. В 2018 году агломерация получит еще 765 млн рублей из федеральной казны. Всего за два года на ремонт городских и пригородных дорог потратят беспрецедентную сумму — 3 млрд рублей.

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