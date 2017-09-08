Стало известно, как в автомагазины попадают контрафактные детали

В Росстандарте рассказали о том, что такие поставщики отыскали "лазейку" в техрегламенте. Они оформляют сертификаты соответствия на свой товар, предоставляя контролирующим органам копии документов на полнокомплектные автомобили — утвержденных одобрений типа транспортного средства (ОТТС).

Этой возможностью пользовались многие поставщики автозапчастей — как официальные, так и не имевшие никаких соглашений с автопроизводителями.

В техрегламенте же сказано, что таким образом ввозить автокомпоненты (исключительно оригинальные) могут либо сам изготовитель транспортного средства, то есть держатель ОТТС, либо его официальный представитель. У последнего обязательно должно быть соглашение с изготовителем или держателем ОТТС.

Из-за того, что техрегламенте четко не оговаривается, что заявитель представляет копию соглашения с автопроизводителем, многие органы по сертификации даже не утруждали себя проверять у поставщиков наличие такого соглашения и по сомнительным доказательствам оформляли сертификаты на компоненты без проведения каких-либо испытаний.

Компании-автопроизводители на запросы Росстандарта подтвердили, что не имеют отношения к таким поставщикам компонентов. Соответственно, гарантировать безопасность продукции таких поставщиков не могут.

В итоге Росстандарт потребовал от органов сертификации запрашивать копию соглашения. При отсутствии такого документа сертификат можно выдать только после проведения испытаний продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, после вмешательства Росстандарта поток контрафакта на прилавки российский автомагазинов должен сократиться.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.