Стало известно, когда вновь подорожает бензин

Июль 2017-го ознаменовался приостановкой удорожания бензина. Последние две недели в большинстве регионов России цена топлива остается на одном уровне, а в некоторых даже отмечается ее незначительное снижение. Самый дешевый бензин Аи-92 и Аи-95 на сегодняшний день в Сибирском федеральном округе стоит 36,71 и 38,88 рубля за литр соответственно. За ним идет Уральский федеральный округ — 36,86 и 39,36 рубля за литр соответственно. Об этом "Известиям" сообщили представители сервиса MultiGo, объединяющего информацию по 24 тыс. АЗС в России.

— Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года, — сообщили в Vygon Consulting.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.