Стало известно, когда вновь подорожает бензин

Следующий скачок цен на бензин нужно ждать к концу лета или в начале сентября. Об этом заявили эксперты из аналитического агентства Vygon Consulting, которые провели специальное исследование для "Известий". В целом по году специалисты предсказывают возможный рост цен на автомобильное топливо на уровне 4–7%. Ближайший скачок возможен на 1% (около 37 копеек).
Июль 2017-го ознаменовался приостановкой удорожания бензина. Последние две недели в большинстве регионов России цена топлива остается на одном уровне, а в некоторых даже отмечается ее незначительное снижение. Самый дешевый бензин Аи-92 и Аи-95 на сегодняшний день в Сибирском федеральном округе стоит 36,71 и 38,88 рубля за литр соответственно. За ним идет Уральский федеральный округ — 36,86 и 39,36 рубля за литр соответственно. Об этом "Известиям" сообщили представители сервиса MultiGo, объединяющего информацию по 24 тыс. АЗС в России.
— Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года, — сообщили в Vygon Consulting.
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