Автоновости

Стоимость ОСАГО для российских автовладельцев снизилась

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Сегодня, 20:16.
Автоновости

Средняя премия (стоимость покупки полиса) по ОСАГО в январе-мае 2017 года составила 5,724 рубля. Это на 3% меньше, чем годом ранее. При этом средняя выплата выросла на 28% и превысила 80 тыс. рублей.

ВАЗ столкнулся с грейдером.
ВАЗ столкнулся с грейдером. Фото : 04.mvd.ru.

Такие данные привел Российский союз автостраховщиков. По его данным, год назад, в мае 2016 года, средняя выплата составляла 62,6 тыс. рублей, средняя премия – 5,877 тыс. рублей.

Рост выплат в РСА объясняют увеличением лимитов (их подняли в 2015 году), ростом стоимости запчастей и работой черных автоюристов. Это делает работы страховщиков невыгодной, заявляют в союзе.

Игорь Юргенс,
президент РСА:

Наравне с ростом средней выплаты и стабилизации средней премии уровень выплат по рынку опять приближается к 100%, что свидетельствует о сохранении кризисных тенденций в ОСАГО. Убыточность в ряде регионов превышает 200%, что дает нам основания ставить вопрос о необходимости пересмотра территориальных коэффициентов в отношении некоторых субъектов РФ, в которых местные власти не принимают мер по борьбе с мошенничеством в ОСАГО.

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