Стритрейсерам могут грозить миллионные штрафы и лишение свободы

Стритрейсерам могут начать выписывать миллионные штрафы и лишать свободы. В правоохранительных органах в целом изменения поддерживают, но не все эксперты полностью согласны с такой мерой.

Чрезмерно жестокое наказание может привести к обратному эффекту, уверены многие. Для профилактики можно было бы создать специальные автодромы и легальные площадки для уличных гонок, говорят специалисты.

Ужесточение наказания для стритрейсеров обсуждается уже давно. В частности гонщикам хотели прописать обязательные работы и заставить поставить глушители.

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