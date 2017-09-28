Автоновости

Стритрейсерам могут грозить миллионные штрафы и лишение свободы

Сегодня, 08:54.
Автоновости

В Госдуме обсудят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части любителей быстрой езды и существенное ужесточение наказания за превышение скорости, пишут "Известия".

На барнаульском ипподроме прошел V этап кубка Сибири, Урала и Казахстана по зимним трековым гонкам.
На барнаульском ипподроме прошел V этап кубка Сибири, Урала и Казахстана по зимним трековым гонкам. Фото : Олег Богданов.

Стритрейсерам могут начать выписывать миллионные штрафы и лишать свободы. В правоохранительных органах в целом изменения поддерживают, но не все эксперты полностью согласны с такой мерой.

Чрезмерно жестокое наказание может привести к обратному эффекту, уверены многие. Для профилактики можно было бы создать специальные автодромы и легальные площадки для уличных гонок, говорят специалисты.

Ужесточение наказания для стритрейсеров обсуждается уже давно. В частности гонщикам хотели прописать обязательные работы и заставить поставить глушители.

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