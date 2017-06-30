Таможня США не пустила в страну партию новых УАЗов

Американская таможня задержала партию новых внедорожников UAZ Hunter. Причина - ужесточение иммиграционного законодательства, отразившееся на правилах ввоза товаров. Об сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителя Ульяновского автозавода.
"УАЗ" поставляет автомобили в США своему партнеру партнером — американской компанией DEVOLRO, которая тюнингует российское внедорожники. Контракт стороны подписали в начале 2017 года. По его условиям в США будут поставлять до 500 машин в год.
Первую партию автомобилей привезли в США 10 июня. Однако внедорожники до сих пор задержаны в Майами. Причиной задержания американцы называют неполный пакет документов.
Андрей Дорофеев
директор по экспорту "УАЗ":
В США вступит в силу новый закон о ввозе грузов на территорию страны, о новшествах которого никто не предупреждал. Данный закон вопреки ВТО использует нетарифные барьеры для защиты внутреннего рынка от конкуренции. Мы направили официальный запрос в департамент таможни США, чтобы выяснить, какие требования предусмотрены к тем грузам, которые были отправлены до даты принятия поправок к закону. Ответ до сих не получен.
Сейчас на Ульяновском автозаводе ожидают решения американских властей. Как уточнили в компании DEVOLRO, для ввоза не хватало одного единственного документа и "теперь есть шанс, что машины вовсе не пустят в страну".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.