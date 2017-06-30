Таможня США не пустила в страну партию новых УАЗов

"УАЗ" поставляет автомобили в США своему партнеру партнером — американской компанией DEVOLRO, которая тюнингует российское внедорожники. Контракт стороны подписали в начале 2017 года. По его условиям в США будут поставлять до 500 машин в год.



Первую партию автомобилей привезли в США 10 июня. Однако внедорожники до сих пор задержаны в Майами. Причиной задержания американцы называют неполный пакет документов.

Андрей Дорофеев

директор по экспорту "УАЗ":

В США вступит в силу новый закон о ввозе грузов на территорию страны, о новшествах которого никто не предупреждал. Данный закон вопреки ВТО использует нетарифные барьеры для защиты внутреннего рынка от конкуренции. Мы направили официальный запрос в департамент таможни США, чтобы выяснить, какие требования предусмотрены к тем грузам, которые были отправлены до даты принятия поправок к закону. Ответ до сих не получен.

Сейчас на Ульяновском автозаводе ожидают решения американских властей. Как уточнили в компании DEVOLRO, для ввоза не хватало одного единственного документа и "теперь есть шанс, что машины вовсе не пустят в страну".

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