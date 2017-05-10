Танки на колесах. Как сибиряки переделывали машины ко Дню Победы. Снимки из соцсетей

Автолюбители из Барнаула, Новоалтайска и Новосибирска по-разному готовились к Дню Победы. Кто-то ограничился георгиевской ленточкой на зеркале, кто-то поместил наклейку "Спасибо деду за победу" на заднем стекле, а вот самые креативные решили стилизовать свой автомобиль под боевые машины.
Барнаульский "танкомобиль" к Дню Победы. Фото : Данил Ненашев vk.com/barneos22.
Новосибирский "танкомобиль" к Дню Победы. Фото : vk.com/act54.
Новосибирский "танкомобиль" к Дню Победы. Фото : vk.com/act54.
Новосибирский "танкомобиль" к Дню Победы. Фото : vk.com/act54.
Новосибирский "танкомобиль" к Дню Победы. Фото : vk.com/act54.
Новоалтайский "военный" автомобиль к Дню Победы. Фото : Сергей Погуляев vk.com/barneos22.
Новоалтайский "военный" автомобиль к Дню Победы. Фото : Сергей Погуляев vk.com/barneos22.
Барнаульский "военный" автомобиль к Дню Победы. Фото : Даня Михалев vk.com/barneos22.
Барнаульский "военный" автомобиль к Дню Победы. Фото : Даня Михалев vk.com/barneos22.
Барнаульский "военный" автомобиль к Дню Победы. Фото : Даня Михалев vk.com/barneos22.
Новосибирский "военный мотоцикл" к Дню Победы. Фото : vk.com/control_chr54.
Барнаульский "танкомобиль" к Дню Победы. Фото : Макс Пивченко vk.com/barneos22.
Подписчики сообществ Barnaul22, "АСТ-54" и "ДПСКонтрольНСО" таких танкомобилей, встреченных ими на дорогах.
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