Автоновости

Танки на колесах. Как сибиряки переделывали машины ко Дню Победы. Снимки из соцсетей

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Сегодня, 12:22.
Фоторепортажи

Автолюбители из Барнаула, Новоалтайска и Новосибирска по-разному готовились к Дню Победы. Кто-то ограничился георгиевской ленточкой на зеркале, кто-то поместил наклейку "Спасибо деду за победу" на заднем стекле, а вот самые креативные решили стилизовать свой автомобиль под боевые машины.

Подписчики сообществ Barnaul22, "АСТ-54" и "ДПСКонтрольНСО" таких танкомобилей, встреченных ими на дорогах.

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