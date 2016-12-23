Тариф "Платона" вырастет вдвое в 2017 году

По словам Соколова, весь год система работала в нормальном режиме, и "теперь пора переходить на новый тариф". Сейчас тариф составляет 1,53 рубля, в следующем году он будет повышен до 3,06 руб.

На данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, а зарабатывают на ней коммерческие структуры, считает министр. Коммерческий грузовик более 12 тонн, по его словам, наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей.