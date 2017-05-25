Тест-драйв. Сколько можно сэкономить на Renault Kaptur с вариатором

Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко. Renault Kaptur с вариатором. Фото : Настасья Коваленко.

С пассажирского сидения совершенно непонятно, чем вариатор отличается от классического "автомата". Казалось бы, вариатор бесступенчатый, и кроссовер должен набирать скорость монотонно, как троллейбус, но нет: ты ощущаешь, как переключаются передачи.

Когда оказываешься за рулем, все становится на свои места. Если жать на газ аккуратно, действительно ощущаешь абсолютно ровную динамику ускорения. Но если придавить педаль более чем на треть, вариатор начинает имитировать работу автоматической КПП.

Инженеры сделали это не для того, чтобы обмануть водителя. Нет, это в самом деле полезная вещь: так двигатель не зависает на одних оборотах. А это влияет и на акустический комфорт, и на расход топлива. Вариатор заставляет мотор работать на минимально устойчивых в тяговом режиме оборотах. Обычно в районе 1300—1500 об/мин.

Как удалось убедиться, вариатор Renault Kaptur не "тупит" и в целом с точки зрения управления автомобилем ведет себя примерно. Притормаживаем перед "лежачим полицейским", прибавляем газу — и машина немедленно ускоряется. Даже если утопить акселератор наполовину, достаточно быстро мотор набирает 3000 об/мин, и Kaptur начинает ехать быстрее без лишних задержек.

Кстати, у вариатора есть и ручной режим. Чтобы его активировать, нужно качнуть селектор влево. В этом режиме трансмиссия становится "шестиступенчатой" (когда Kaptur имитирует "автомат", передач становится восемь).

Вариатор Renault Kaptur называется CVT X-Tronic. Это второе поколение вариаторов известной фирмы Jatco. При этом агрегат доработан специально для Kaptur. Вариатор этот имеет гидротрансформатор и три пакета фрикционов. По идее, он практически не уступает в долговечности классическому гидроавтомату. Как минимум 200-250 тыс. километров такие коробки проезжают без особых проблем.

Но с вариатором важно обращаться аккуратно. Нужно избегать перегревов и следить за чистотой его теплообменника. Также следует помнить, что вариатор не терпит грязного масла: его нужно менять строго не реже чем раз в 70 тысяч километров.

Очевидно, именно поэтому Renault ставит X-Tronic только на переднеприводную версию с самым маленьким (1,6 литра) мотором (114 л.с.). Предполагается, что владельцы таких машин не будут носиться по бездорожью и участвовать в уличных гонках, и тем самым риск перегрева коробки будет минимальным.

А теперь главный вопрос: если с точки зрения управления автомобилем и комфорта глобальной разницы между вариатором и "автоматом", кажется, нет, тогда зачем нужна версия с X-Tronic?

Ответ прост: дело в цене. При чем как цене покупки, так и стоимости эксплуатации. Kaptur с вариатором можно купить в двух комплектациях: Drive (средняя) за 979 тыс. рублей и Style (cамая богатая) за 1,049 млн рублей*.

Версия с АКПП, полным приводом и двухлитровым мотором (143 л.с.) в комплектации Drive продается за 1,109 млн рублей, Style – 1,179 млн. Как видите, разница ощутимая: 130 тыс. рублей.

При этом вариатор заметно экономичнее АКПП. Так, в городе машина с X-Tronic "кушает" всего 8,6 литра, тогда как кроссовер с "автоматом" - 11,7. За городом – 6 и 7,3 литра соответственно. В смешанном цикле версия с вариатором тратит на 100 км на 2 литра меньше топлива, чем более мощный собрат с АКПП.

Пожалуй, единственный существенный недостаток версии с вариатором – это динамика автомобиля. Все-таки мощности 1,6-литрового мотора такому кроссоверу немного не хватает. Впрочем, проблем это не доставляет: когда нужно резко ускориться в городе или даже на трассе, Kaptur с X-Tronic сделает это. Но драйверских ощущений ждать от автомобиля не приходится. Динамику разгона вариаторной версии можно увидеть в видеотесте автоэксперта Александра Михельсона.

В целом о Renault Kaptur мы уже писали, когда эта модель только появилась на рынке. Напомним основные впечатления от этого автомобиля и важнейшие факты о нем:

- Нас порадовал дорожный просвет в 204 мм; - Впечатлил смелый внешний вид: автомобиль выглядит как концепт-кар. Особенно – на фирменных литых дисках; - Немаловажная "фишка" экстерьера новинки – двуцветная окраска. Покупатель может выбрать одну из 19 цветовых комбинаций кузова и крыши. При этом вся цветовая гамма очень яркая – подстать самому автомобилю; - У Renault Kaptur короткие свесы и большие углы преодоления препятствий (угол въезда - 20 градусов, угол съезда - 31 градус); - Kaptur создан на базе Renault Duster, следовательно, унаследовал неубиваемую подвеску. - Удачным показался электронный спидометр в сочетании с классическими приборами. - Понравилась звукоизоляция и работа подвески: она съедает все неровности дороги на ура и без каких-либо стуков. При этом ходовая часть настроена так, что внедорожник кренится в поворотах лишь еле заметно.

Факт

Также можно приобрести Renault Kaptur с механической коробкой передач. Стоимость такой версии начинается с отметки 879 тыс. рублей.

Актуальную информацию вы можете получить в официальных дилерских центрах Renault Алтай по адресам:

г. Барнаул, ул Мамонтова 25, тел. (3852) 222-000

г. Барнаул, ул. Малахова 94а, тел. (3852) 20-10-30

г. Бийск, ул. Шишкова 72, тел. (3854) 555-300

или в режиме online всего в один клик: www.renault-barnaul.ru

www.rn22.ru

www.renault-biysk.ru

* — информация о комплектациях и стоимости действительна на момент выхода публикации.

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