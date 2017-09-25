У барнаульцев забрали 7 автомобилей и 1 автобус на Новом мосту

На минувшей неделе приставы и ГИБДД запустили операцию "Должник". Рейд проходит на посту ДПС "Новый мост". За несколько дней сотрудники этих служб остановили для проверки 600 автомобилей. Каждый второй водитель оказался должником по исполнительным производствам.

По итогам первых дней приставы арестовали один автомобиль ВАЗ, шесть иномарок и автобус SSANG.

Рейд будет проходить до 29 сентября. Приставы напоминают, что проверить наличие задолженности можно на сайте www.r22.fssprus.ru в разделе "Банк данных исполнительных производств". Там же можно оплатить долги, если они имеются.

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