У барнаульцев забрали 7 автомобилей и 1 автобус на Новом мосту

Барнаульские приставы за несколько дней арестовали 8 транспортных средств и взыскали с горожан 655 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
На минувшей неделе приставы и ГИБДД запустили операцию "Должник". Рейд проходит на посту ДПС "Новый мост". За несколько дней сотрудники этих служб остановили для проверки 600 автомобилей. Каждый второй водитель оказался должником по исполнительным производствам.
По итогам первых дней приставы арестовали один автомобиль ВАЗ, шесть иномарок и автобус SSANG.
Рейд будет проходить до 29 сентября. Приставы напоминают, что проверить наличие задолженности можно на сайте www.r22.fssprus.ru в разделе "Банк данных исполнительных производств". Там же можно оплатить долги, если они имеются.
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