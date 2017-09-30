У жителя Алтая убили двух яков

В урочище Сулда в 20 км от села Элекмонар в Республике Алтай убили двух яков, а их мясо – украли. Хозяин скота обнаружил остатки туш разделанных животных с пулевыми отверстиями и обратился в полицию. По его оценке, преступники нанесли ему ущерб в 80 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, полицейские нашли двух парней, причастных к убийству животных и краже мяса. Ими оказались 26- и 20-летний местные жители. Свою вину они признали. За кражу с причинением значительного ущерба похитителям мяса грозит до 5 лет тюрьмы. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.