УАЗ больше трех лет выпускал внедорожники с проблемными тормозами

Ульяновский автозавод объявил об отзыве автомобилей УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Карго". Как сообщает пресс-служба компании, отзыву подлежат автомобили произведенные с января 2014 года по май 2017 года.
Причиной отзыва в компании называют необходимость проверить, корректно ли установлены элементы тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования. Их активная эксплуатация может привести "к снижению эффективности работы систем автомобиля".
"Интерфакс" уточняет, что сервисная кампания затронет около 70 тысяч автомобилей. Владельцев этих машин пригласят в дилерские центры. Если проблема подтвердится, неисправность устранят бесплатно.
Ульяновский автомобильный завод принес извинения за неудобства, которые могут возникнуть из-за отзывной кампании. Напомним, последние массовые отзывные кампании в России были у Nissan.
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