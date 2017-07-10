УАЗ больше трех лет выпускал внедорожники с проблемными тормозами

Причиной отзыва в компании называют необходимость проверить, корректно ли установлены элементы тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования. Их активная эксплуатация может привести "к снижению эффективности работы систем автомобиля".

"Интерфакс" уточняет, что сервисная кампания затронет около 70 тысяч автомобилей. Владельцев этих машин пригласят в дилерские центры. Если проблема подтвердится, неисправность устранят бесплатно.

Ульяновский автомобильный завод принес извинения за неудобства, которые могут возникнуть из-за отзывной кампании. Напомним, последние массовые отзывные кампании в России были у Nissan.

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