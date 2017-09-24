УАЗ показал свои новые микроавтобусы, который придут на смену "буханке"

УАЗ презентовал свои новые микроавтобусы 4х4. Первым с ними ознакомился президент России Владимир Путин, пишет официальный паблик автозавода в ВК. Презентация микроавтобуса, идущего на смену "буханке" (УАЗ-2206/3741/3909/39094/3962), состоялась в Ульяновске 22 сентября во время заседание госсовета по вопросам развития пассажирских перевозок.
А за день до презентации президенту новый микроавтобус показали в паблике "Альяновский водитель".
УАЗ Профи, созданный на основе шасси коммерческого грузовика UAZ Profi, станет новым школьным автобусом. Микроавтобус 4Х4 соответствует всем требованиям по перевозке детей, вмещает 14 человек и имеет более просторный салон. Что особенно важно для сельских районов России, проходимость автобуса оснется "уазовской", пишет "Автостат".
Также на этом шасси создали и реанимобиль.
В серию новая модель отправится в следующем году, а предварительная стоимость по словам председателя совета директоров ОАО "УАЗ", гендиректора ОАО "Соллерс" Вадима Шевцова, составит около миллиона рублей.
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