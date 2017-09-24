УАЗ показал свои новые микроавтобусы, который придут на смену "буханке"

Новый микроавтобус УАЗ. Фото : опубликовано на drom.ru. Новый микроавтобус УАЗ. Фото : опубликовано на drom.ru. Новый микроавтобус УАЗ. Фото : опубликовано на drom.ru. Новый микроавтобус УАЗ. Фото : опубликовано на drom.ru. Новый микроавтобус УАЗ. Фото : опубликовано на drom.ru. Новый микроавтобус УАЗ. Фото : опубликовано на drom.ru. Новый микроавтобус УАЗ. Фото : vk.com/uldriver. Новый микроавтобус УАЗ. Фото : vk.com/uldriver. Владимир Путин во время осмотра выставки "Городской транспорт – перспективы будущего". Ульяновск, 22 сентября 2017 года. Фото : kremlin.ru. Владимир Путин во время осмотра выставки "Городской транспорт – перспективы будущего". Ульяновск, 22 сентября 2017 года. Фото : kremlin.ru. Владимир Путин во время осмотра выставки "Городской транспорт – перспективы будущего". Ульяновск, 22 сентября 2017 года. Фото : kremlin.ru. Владимир Путин во время осмотра выставки "Городской транспорт – перспективы будущего". Ульяновск, 22 сентября 2017 года. Фото : kremlin.ru.

А за день до презентации президенту новый микроавтобус показали в паблике "Альяновский водитель".

УАЗ Профи, созданный на основе шасси коммерческого грузовика UAZ Profi, станет новым школьным автобусом. Микроавтобус 4Х4 соответствует всем требованиям по перевозке детей, вмещает 14 человек и имеет более просторный салон. Что особенно важно для сельских районов России, проходимость автобуса оснется "уазовской", пишет "Автостат".

Также на этом шасси создали и реанимобиль.

В серию новая модель отправится в следующем году, а предварительная стоимость по словам председателя совета директоров ОАО "УАЗ", гендиректора ОАО "Соллерс" Вадима Шевцова, составит около миллиона рублей.

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