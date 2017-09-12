В АЕМ-Авто автокредитование с выгодой до 10%

При заключении кредитного договора на покупку автомобилей ŠKODA первоначальный взнос может быть уменьшен на 10% от стоимости покупки по программам льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Ставка на потребительский кредит, предоставляемый ООО "Фольксваген Банк РУС" на срок от 12 до 36 месяцев, составит от 6,5%. В акции участвуют автомобили стоимостью до 1 450 000 рублей и произведенные на территории России. В линейке ŠKODA условиям программ соответствуют модели OCTAVIA, YETI и RAPID.

Участвовать в программе "Первый автомобиль" и получить возмещение смогут покупатели, которые ранее не имели и не имеют в собственности транспортных средств, а также в 2017 году не заключали и обязуются не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями.

Программа "Семейный автомобиль" создана для покупателей с детьми. Получить возмещение клиенты смогут, если в семье есть как минимум два несовершеннолетних ребенка, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении, а также при условии, что клиент не заключал в 2017 году кредитных договоров на приобретение автомобиля и не планирует их заключать, что также подтверждается письменным заявлением. Обязательным требованием для участия в обеих программах станет наличие водительского удостоверения.

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Записаться на тест-драйв можно по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165, либо по телефону +7 (3852) 450-450

Автоцентр "АЕМ-Авто" - официальный дилер ŠKODA в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: (3852) 450-450

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Сайт компании: www.aem-avto.ru



*Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее – "Банк") по программе "Семейный автомобиль" (далее "программа") для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при упрощенном пакете документов. Процентная ставка полный пакет: на срок от 12 до 36 месяцев – 15,3% годовых при первоначальном взносе (далее – "ПВ") от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее "возмещение"). Процентная ставка при упрощенном пакете документов: на срок от 12 до 36 месяцев – 16,7% годовых при ПВ от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей; не заключал в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением.

Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее – "Банк") по программе "Первый автомобиль" (далее "программа") для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка полный пакет: на срок от 12 до 36 месяцев – 15,3% годовых при первоначальном взносе (далее – "ПВ") от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее "возмещение"). Процентная ставка два документа: на срок от 12 до 36 месяцев – 16,7% годовых ПВ от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности транспортных средств, не заключал в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязуется не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями.

Применительно ко всем продуктам Банка: обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной программы и суммы кредита.

Условия предоставления кредита действительны на 01.08.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru

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