В АЕМ-Авто Skoda Kodiaq в кредит от 8,9%

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Автоцентр "АЕМ-Авто" - официальный дилер ŠKODA в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: (3852) 450-450

E-mail: aem@aem-avto.ru

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*Полные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) в рамках продукта "Škoda Octavia, Yeti, Superb, Kodiaq Simply Clever" для приобретения нового автомобиля Škoda Kodiaq: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,2 млн. рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 8,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 11,9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 18.01.2016 г. по 31.10.2017г. Условия предоставления кредита действительны на 01.09.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

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