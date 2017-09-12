В АЕМ-Авто SKODA в кредит за 6,5%*

При условии заключения договора обратного выкупа с дилерским центром, вы возвращаете автомобиль дилерскому центру по истечении срока кредитования по фиксированной выкупной стоимости, а вырученные средства используете на первоначальный взнос на новый автомобиль.

Если вы не хотите расставаться с вашим автомобилем ŠKODA, по истечении срока кредитования вы можете погасить остаточный платеж или пролонгировать кредит на стандартных условиях. Подробнее>>

Познакомьтесь поближе с интересующим вас автомобилем ŠKODA и получите истинное удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре "АЕМ-Авто".

Записаться на тест-драйв можно по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165, либо по телефону +7 (3852) 450-450

Автоцентр "АЕМ-Авто" - официальный дилер ŠKODA в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: (3852) 450-450

E-mail: aem@aem-avto.ru

Сайт компании: www.aem-avto.ru



* Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) по программе "SKODA Octavia, Rapid, Yeti Simply Clever": валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. Минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости автомобиля и страховых премий, в случае их включения в сумму кредита. Для приобретения нового автомобиля SKODA Rapid процентная ставка при предоставлении полного пакета документов или двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 13,20% годовых. Для приобретения нового автомобиля SKODA Octavia, Yeti процентная ставка при предоставлении полного пакета документов или двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 14,20% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.03.2016 г. по 30.09.2017г. Условия предоставления кредита действительны на 01.09.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

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