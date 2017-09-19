Автоновости

В АлтайЕвроМоторс при покупке Volkswagen Polo один из трех подарков на выбор

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Сегодня, 09:00.
Автоновости

В сентябре АлтайЕвроМоторс при покупке Volkswagen Polo дарит один подарок на выбор: комплект зимних шин, три технических обслуживания или один дополнительный год послегарантийной сервисной поддержки.

Volkswagen Polo.
Volkswagen Polo.

Познакомьтесь поближе с интересующим вас автомобилем Volkswagen и получите истинное удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре "АлтайЕвроМоторс".

Записаться на тест-драйв можно по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165, либо по телефону +7 (3852) 23-00-00

Автоцентр "АлтайЕвроМоторс" - официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: (3852) 23-00-00
E-mail: aem@vw-alt.ru
Сайт компании: www.vw-alt.ru

1 Указанная стоимость достигается при приобретении автомобиля по программе Утилизации или в trade-in (обмен старого автомобиля на новый) в комплектации Conceptline (Концептлайн).
2 При покупке Volkswagen Polo в АлтайЕвроМоторс клиенту предоставляется возможность выбрать один подарок из трёх: комплект зимних шин, три технических обслуживания или один год послегарантийной сервисной поддержки.

Организатор акции: ООО "АлтайЕвроМоторс". Акция действительна до 31 сентября 2017 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, количестве одарков, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.vw-alt.ru

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