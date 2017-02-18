С рогами и копытами: в такси "Максим" рассказали о самых необычных пассажирах на Алтае

Всего с начала 2017 года в сервис поступило более 32 тыс. заказов на перевозку животных. В разных городах России за два месяца услугами такси воспользовались 180 кроликов, 50 крыс, 40 морских свинок, 20 шиншилл, 100 попугаев. В Ярославле один из них ругался матом во время поездки. Также были хорьки, еноты, хомяки, голуби, норки, мыши, рыбки в аквариумах. Таксист из Иркутска не побоялся перевезти семиметрового питона.

Как рассказали в компании, водители всегда знают, что будет необычный пассажир: когда клиенты заказывают такси через приложение "Максим: заказ такси", они указывают условие в пожеланиях к заказу, на сайте — в параметрах заказа, а при заказе такси по телефону — сообщают оператору.