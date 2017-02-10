В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение на трассах

В Алтайском крае ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта на четырех автодорогах. Это связано с осложнившимися погодными условиями, сообщает "Алтайавтодор". В регионе действует штормовое предупреждение.
Проезд ограничен на следующих участках:
- "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (от Змеиногорска до Рубцовска с 0 по 80 км);
- "Рубцовск – Угловское – Михайловское" (в границах Рубцовского района с 7 по 47 км);
- "Поспелиха-Новичиха-Волчиха (в Поспелихинском и Новичихинском районах с 0 по 35 км);
- "Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан" (от Поспелихи до границы с Курьинским районом с 9 по 38 км + 905 м).
По данным барнаульского автовокзала, вечером отменили 4 пассажирских рейса.
Для контроля обстановки работают 10 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов Первомайского, Косихинского, Алейского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского, Поспелихинского, Краснощековского, Рубцовского, Курьинского, Змеиногорского районов. Развернуто 10 мобильных пунктов обогрева, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Инспекторы дорожно-патрульной службы обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах Рубцовского района в неблагоприятных погодных условиях. На трассах также работает дорожная техника. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
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