В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение на трассах

В Алтайском крае ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта на четырех автодорогах. Это связано с осложнившимися погодными условиями, сообщает "Алтайавтодор". В регионе действует штормовое предупреждение.

Проезд ограничен на следующих участках: "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (от Змеиногорска до Рубцовска с 0 по 80 км);

"Рубцовск – Угловское – Михайловское" (в границах Рубцовского района с 7 по 47 км);

"Поспелиха-Новичиха-Волчиха (в Поспелихинском и Новичихинском районах с 0 по 35 км);

"Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан" (от Поспелихи до границы с Курьинским районом с 9 по 38 км + 905 м). По данным барнаульского автовокзала, вечером отменили 4 пассажирских рейса. Для контроля обстановки работают 10 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов Первомайского, Косихинского, Алейского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского, Поспелихинского, Краснощековского, Рубцовского, Курьинского, Змеиногорского районов. Развернуто 10 мобильных пунктов обогрева, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Инспекторы дорожно-патрульной службы обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах Рубцовского района в неблагоприятных погодных условиях. На трассах также работает дорожная техника. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Смотрите также