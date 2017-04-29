В Алтайском крае ограничили движение по мосту из-за его аварийного состояния

В Хабарском районе Алтайского края с 29 апреля ограничили движение по автомобильному мосту через реку Курья. Об этом сообщает краевая ГИБДД.
Такое решение приняли в "Алтайавтодоре". Причина — аварийное состояние конструкции моста. Теперь по нему нельзя ездить грузовикам массой свыше 15 тонн. Для легковых автомобилей организовано реверсивное движение по одной полосе.
Мост является частью трассы "Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница республики Казахстан".
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