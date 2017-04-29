В Алтайском крае ограничили движение по мосту из-за его аварийного состояния

Такое решение приняли в "Алтайавтодоре". Причина — аварийное состояние конструкции моста. Теперь по нему нельзя ездить грузовикам массой свыше 15 тонн. Для легковых автомобилей организовано реверсивное движение по одной полосе.

Мост является частью трассы "Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница республики Казахстан".

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