В Алтайском крае ремонтируют трассу на Новосибирск

В Алтайском крае продолжают реконструировать трассу "Барнаул — Камень-на-Оби — граница НСО". В этом году отремонтируют 2,2 км дороги. В 2016 году обновили 3,2 км, а в следующем сезоне планируют построить новую кольцевую развязку протяженностью 1,6 км. Полностью завершить запланированные работы планируют к октябрю 2018 года.
Движение по дороге организуют по четырем полосам, разделенным барьерным ограждением для обеспечения безопасности. Трассу переводят из III во II категорию, что позволит увеличить пропускную способность с десяти до четырнадцати тысяч автомобилей в сутки. На обновленной дороге оборудуют пункт весового контроля и новые пешеходные переходы. Общая стоимость объекта составляет более одного миллиарда рублей, сообщает Минстройтранс Алтайского края.
Директор подрядной организации "Барнаульское ДСУ-4" Николай Данилин отмечает, что на объекте используют высококачественные материалы и современные технологии. Так, верхний слой земляного полотна обустраивают с песком и георешеткой, что позволяет увеличить эксплуатационный срок и нагрузки на поверхность. Основание дороги укрепляют цементом и трехслойным покрытием из асфальтобетона, верхний слой делают из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который устойчив к появлению колейности.
Ремонт выполняют за счет средств федерального бюджета.
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