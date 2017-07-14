В Алтайском крае ремонтируют трассу на Новосибирск

Движение по дороге организуют по четырем полосам, разделенным барьерным ограждением для обеспечения безопасности. Трассу переводят из III во II категорию, что позволит увеличить пропускную способность с десяти до четырнадцати тысяч автомобилей в сутки. На обновленной дороге оборудуют пункт весового контроля и новые пешеходные переходы. Общая стоимость объекта составляет более одного миллиарда рублей, сообщает Минстройтранс Алтайского края.

Директор подрядной организации "Барнаульское ДСУ-4" Николай Данилин отмечает, что на объекте используют высококачественные материалы и современные технологии. Так, верхний слой земляного полотна обустраивают с песком и георешеткой, что позволяет увеличить эксплуатационный срок и нагрузки на поверхность. Основание дороги укрепляют цементом и трехслойным покрытием из асфальтобетона, верхний слой делают из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который устойчив к появлению колейности.

Ремонт выполняют за счет средств федерального бюджета.

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