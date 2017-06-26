В Алтайском крае угонщики сфокусировались на автомобилях "в возрасте"

По данным ведомства, за 5 месяцев в регионе угнали 207 машин (угон — незаконное завладение. У преступника нет цели получить выгоды. Как правило, машины уводят чтобы "покататься" - прим. ред.). Еще 81 автомобиль похитили (чтобы заработать деньги — прим. altapress.ru).

Похитители переключились на неновые машины. В ГИБДД объясняют: это связано в основном с тем, что такие авто не оснащаются противоугонными системами. Владельцы ошибочно считают, что подобные авто не представляют интерес для преступников. После того, как такие машины похищают, их разбирают и продают по запчастям либо сдают в металлолом.

Госавтоинспекция Алтайского края дает автовладельцам несколько советов:

1. Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания, отлучаясь от машины даже на несколько метров. Не следует оставлять автомобиль без присмотра и во время прогрева двигателя, пока вы запираете гараж. 2. Не доверяйте ключи от машины малознакомым людям, которые могут снять с них копию. Нежелательно передавать ключи от вашего автомобиля даже на автостоянках, мойках, автомастерских. Были случаи, когда преступники привлекали персонал этих организаций для снятия слепков с ключей и впоследствии похищали автотранспорт. 3. По возможности избегайте парковки на длительное время в неосвещенных и безлюдных местах, в непосредственной близости от театров, культурных центров, стадионов - тем самым вы показываете потенциальному преступнику, что будете отсутствовать минимум два часа. 4. Не храните водительское удостоверение, техпаспорт, другие документы внутри автомобиля - этим вы затрудните его розыск.

Если Вы все-таки стали жертвой преступников или свидетелем данного преступления, незамедлительно сообщите об этом по телефонам дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю 8 (3852) 39-35-86, на территории г. Барнаула 39-10-90, 02 или по единому телефону доверия полиции 128.

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