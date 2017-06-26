В Алтайском крае угонщики сфокусировались на автомобилях "в возрасте"

За пять месяцев 2017 года в Алтайском крае похитили 288 автомобилей. Четверть от общего числа преступлений произошло в Барнауле. При этом все больше "популярностью" у преступников пользуются автомобилей, который 15 и более лет, сообщает краевое управление ГИБДД.
По данным ведомства, за 5 месяцев в регионе угнали 207 машин (угон — незаконное завладение. У преступника нет цели получить выгоды. Как правило, машины уводят чтобы "покататься" - прим. ред.). Еще 81 автомобиль похитили (чтобы заработать деньги — прим. altapress.ru).
Похитители переключились на неновые машины. В ГИБДД объясняют: это связано в основном с тем, что такие авто не оснащаются противоугонными системами. Владельцы ошибочно считают, что подобные авто не представляют интерес для преступников. После того, как такие машины похищают, их разбирают и продают по запчастям либо сдают в металлолом.
Госавтоинспекция Алтайского края дает автовладельцам несколько советов:
1. Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания, отлучаясь от машины даже на несколько метров. Не следует оставлять автомобиль без присмотра и во время прогрева двигателя, пока вы запираете гараж.
2. Не доверяйте ключи от машины малознакомым людям, которые могут снять с них копию. Нежелательно передавать ключи от вашего автомобиля даже на автостоянках, мойках, автомастерских. Были случаи, когда преступники привлекали персонал этих организаций для снятия слепков с ключей и впоследствии похищали автотранспорт.
3. По возможности избегайте парковки на длительное время в неосвещенных и безлюдных местах, в непосредственной близости от театров, культурных центров, стадионов - тем самым вы показываете потенциальному преступнику, что будете отсутствовать минимум два часа.
4. Не храните водительское удостоверение, техпаспорт, другие документы внутри автомобиля - этим вы затрудните его розыск.
Если Вы все-таки стали жертвой преступников или свидетелем данного преступления, незамедлительно сообщите об этом по телефонам дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю 8 (3852) 39-35-86, на территории г. Барнаула 39-10-90, 02 или по единому телефону доверия полиции 128.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.